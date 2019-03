Conozca por qué a Moise Kean le dicen en Italia el 'tractor'

Luego de su destacada actuación con la selección de Italia en la que anotó uno de los goles en la victoria 2-0 sobre Finlandia, en el comienzo de la fase clasificatoria para la Eurocopa 2020, todos comienzan a hablar y a preguntarse ¿quién es Moise Bioty Kean?

Este joven delantero de 19 años, nacido en Vercelli, Italia, pero de ascendencia de Costa de Marfil, se formó en la Juventus, club al que llegó hace nueve años. Se le ha comparado con Mario Balotelli por su comportamiento fuera de las canchas, sin embargo se ha centrado en lo futbolístico y hoy está con el primer equipo y ya brilla en la selección absoluta.



La historia curiosa que se conoció recientemente tiene que ver con un tractor: y es que el jugador, cuyos derechos pertenece al Mino Raiola y a su padre, Biorou Kean, estuvo a punto de dejar la Juve hace tres años, cuando el club le incumplió la promesa de comprarle ¡un tractor!



El padre de Kean es agricultor en Costa de Marfil y el jugador había puesto como condición que la Juven agregara a su contrato la compra un tractor para ayudarlo en su labor de cultivos de arroz y de maíz. "Juventus ofreció un sueldo de 700.000 euros al año para Moise. Eso estaba bien, pero el problema es que me prometieron un tractor para mi negocio agrícola en Costa de Marfil y luego me dijeron que no había dinero para esto” dijo el papá de Kean.



La historia tuvo un final feliz y el jugador pudo debutar con Juventus en la temporada 2016-2017.