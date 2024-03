Cosas de la vida: de ser campeón de Libertadores a conducir taxis

Podríamos decir que la hazaña del Once Caldas en la Copa Libertadores del 2004 es una de las más importantes en la historia del fútbol profesional colombiano, donde el conjunto de Luis Fernando Montoya derrotó en penales al Boca Juniors de Carlos Bianchi, y le dio la mayor alegría para cualquier aficionado del conjunto manizaleño.

Uno de los jugadores que tuvieron la dicha de haber estado en ese mítico plantel era el volante Rubén Darío Velásquez, mejor conocido como ‘Chusco’, quien pudo ganar la Copa Libertadores en aquella época. Sin embargo, hoy esta persona de 48 años le comunicó al diario, El Colombiano, que ahora se dedica a servir a la comunidad de la ciudad de Medellín.

El ‘Chusco’ Velásquez tuvo procesos con Atlético Nacional, donde debutó en 1995, sin embargo, el risaraldense se vio obligado a salir del conjunto verdolaga luego que no tuviera demasiada continuidad, y fue por esa razón que en 1997 llegó al Once Caldas, cuando en esa época el conjunto blanco peleaba en la mitad de la tabla.

Un momento irregular para Velásquez y sus compañeros en aquel entonces, hasta que llegó Luis Fernando Montoya y les dio en 2003 la segunda estrella en su historia, catapultándolos a la Copa Libertadores del siguiente años, donde también la levantaron contra cualquier pronóstico en contra.

De esta manera, y tras haber conseguido la Libertadores y finalizar segundo en la Copa Intercontinental, el jugador pasaría por equipo como Colón de Argentina, Deportivo Cali, y Boyacá Chicó, el ‘Chusco’ terminaría retirándose a una prematura edad, a los 33.

Con su retiro, el risaraldense no se quedaría con los brazos atrás, y comenzaría a manejar taxis por la ciudad de Medellín: “No tenía la idea de estar vinculado en el fútbol, y pues teniéndolo ahí un día me puse a trabajar en el carro y en eso estoy. No fue que lo tuviera planeado, se fue dando”, dijo Velásquez luego que tiempo antes de su retiro decidió comprar un automóvil de servicio.

Con esto, otras de las declaraciones que el ex jugador confesó fue que le gusta andar por la capital antioqueña debido a que poca gente lo reconoce, ya que le gusta estar bajo el anonimato. “Como no hice carrera acá en Medellín es mucho mejor. Esa es una de las partes que más me gusta. Por ahí de vez en cuando uno se encuentra alguien que te reconoce, pero no es frecuente”.

Una historia que define que no se puede vivir del pasado y de los ahorros que uno tenga al jugar fútbol de manera profesional.