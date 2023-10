¿Reguilón la dejó sola? Martha, entre lágrimas, confirma la ruptura

La noticia es que la escultural Marta Díaz ha vuelto a la soltería. ¿A quién se le ocurrió dejarla sola? A Sergio Reguilón, jugador del Manchester United.

La bella influenciadora apareció sola en el lanzamiento de su documental 'La vida de Marta' y en uno de los capítulos se refirió a los rumores, que por semanas ha estado en la prensa rosa de España.



Reguilón aparece con mucha frecuencia en el documental pero ya no está, como confesó Marta con gran dolor: "Solo yo sé la fuerza y las ganas que le he tenido que poner sobre todo en ese último mes, cuando lo único que necesitaba era estar en la cama llorando, o durmiendo para que pasaran las horas, no podía conmigo, pero tampoco podía fallar, ni a vosotros, ni a todo el equipo que había detrás", dice.



Lo cierto es que el romance terminó y ahora ella, hermosa y exitosa, está lista para el siguiente pase. Conozca a la nueva soltera: