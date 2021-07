Conmovedor mensaje y dardo de Daniela Ospina por su hermano, David

Daniela Ospina vivió con doble emoción la clasificación de Colombia a la semifinal de la Copa América: como colombiana y como hermana de la gran figura, David Ospina.

"Esta mañana me levanté pensando en mi hermano, en mi mejor amigo, en mi ejemplo y mi gran compañía y decidí escribir algo que no solo quiero compartir con él sino con todos ustedes: Muchos sabemos que este es un día muy importante para ti y no quería dejar pasar este día para decirte con todo el amor y el respeto que te admiro demasiado y me siento infinitamente orgullosa de ti, porque no cualquiera hace una carrera como tú tan intachable y no cualquiera llega a 112 partidos siendo leyenda en su país y mucho menos de la manera que lo has hecho, con tanto respeto, profesionalismo, dedicación y corazón para defender cada partido y para dejar tu alma en la cancha", empezó diciendo la bella Daniela.



¡Felicitaciones por este nuevo logro! Porque hacer historia es de valientes, de personas con corazón y alma grandes y poderosas. Por eso, simplemente puedo decir que me siento muy afortunada de ser tu hermana, de poder vivir y celebrar cada día tus logros y agradecer tu ejemplo y tu amor incondicional. No olvides nunca que en la tierra y en el cielo TE AMAMOS INFINITO - DANI Y PAPI", añadió.

Pero más allá de ese orgullo, Daniela también dejó un dardo a quienes en los últimos días habían sido críticos con el portero, el héroe en la definición por penaltis contra Uruguay. Uno de ellos fue Óscar Córdoba, quien recientemente no lo incluyó entre los mejores de la historia en esa posición y dijo que, con él y con Calero o Mondragón, Ospina no habría tenido tanta opción.



"Mientras unos hablan tú haces historia", escribió en sus historias de Instagram: