Luis Díaz se confesó en 'picante' entrevista: Junior, Selección y más

El goleador y revelación de la Copa América Brasil 2021, Luis Fernando Díaz, dialogó con el instagramer cartagenero Juan Camilo Bustos. 'Juancho', como es conocido en redes, le sacó una que otra confesión al extremo del Porto. 'Lucho' desmintió haber sufrido de desnutrición, contó como inició su relación con Geraldine Ponce y habló de cómo sueña su retiro, ¿será con Junior?

Lo primero que dijo Luis Díaz en la entretenida charla fue que no sufrió problemas de desnutrición, más allá que siempre haya sido el 'flaco' de la familia. "Siempre me alimenté bien y tuve de que comer. Mi familia me supo sacar adelante".



Díaz viene de ser el goleador de la Copa América tras marcar 4 goles, los mismos del argentino Lionel Messi. Además, fue reconocido como la revelación del torneo en Brasil. Sobre su retiro no dudó al decir que lo ve como tiburón. "Me gustaría retirarme en Junior y con la 10". También le respondió a 'Juancho' sobre la posibilidad de usar ese mismo número en la Selección Colombia: "podría ser, me gusta el número pero más me gustan otros, como el 7, el 8, el 11".



Luis comparte su vida con Geraldine Ponce desde hace cinco años y serán padres, así que le puso 'picante' a los detalles de su historia de amor: "Nos conocimos en un partido del Barranquilla FC, cuando estaba debutando. Ella cuando me vio quedó derretida. Ahí mismo nos hicimos novios. Le pedí que fuéramos novios afuera del estadio y ella no se resistió", dijo en medio de risas.



Finalmente, Díaz contó qué fue lo primero que se compró con su primer sueldo como profesional: "una de las cosas que más me gustan son las prendas de oro. Compré una pulsera y una cadena, se me fue como un millón de pesos", además del regalo que se dio cuando dio el salto a Europa: "me compré el rolex que tengo ahora".