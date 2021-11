¡Ya hay un veredicto! Justicia francesa condena a Karim Benzema 

La investigación judicial que involucra al estelar Karim Benzema está a punto de finalizar, con el futbolista en medio de una situación muy complicada.

Este miércoles los medios franceses informaron que el atacante de la selección campeona del mundo y del Real Madrid ha sido condenado a un año de prisión por intento de chantaje a su excompañero Mathieu Valbuena con un video íntimo.



El tribunal de Versalles decidió que el jugador recibiera una pena de prisión superior a los 10 meses iniciales que solicitó la fiscalía, fallo que ahora está en apelación por parte de los representantes de jugador, quien no estuvo presente en la diligencia. Además, se le impuso una multa de 75.000 euros.



El llamado escándalo "sextape" ya le pasó factura a Benzema, quien no pudo hacer parte del equipo que se coronó campeón mundial en Rusia 2018 pero volvió para la Euro 2021. Ahora su tranquilidad es que el equipo nacional, según el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, no implica que salga de la selección. Real Madrid tampoco le pasaría factura pues siempre lo ha apoyado desde el inicio de la investigación.