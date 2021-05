¡Champú de popularidad! La 'roca' Sánchez y su foto con Elton John

Carlos Sánchez sigue celebrando el ascenso del Watford a la Premier League, logrado contra Milwall el pasado 24 de abril.

Lo que le faltaba para completar su fiesta era música y qué mejor que el célebre cantante y compositor Elton John, confeso seguidor del equipo.



El artista visitó el camerino tras la victoria contra Swansea City, por la última fecha de la Championship, y además de tomarse fotos con el DT Xisco Muñoz y varios miembros de la plantilla, lo hizo con el futbolista colombiano:

El propio artista citaba en su autobiografía la razón de su vínculo indisoluble con el Watford: “le debo al Watford mucho más de lo que el equipo me debe a mí. Fui presidente durante el peor período de mi vida. Cuando sentía que no había amor en mi vida, sabía que tendría el amor del club y de los aficionados. Me dio algo más en lo que concentrarme, una pasión que podía apartar mi atención de todo lo que iba mal. Si no hubiera tenido el club de futbol, Dios sabe qué hubiera sido de mí. No exagero cuando digo que estoy convencido de que el Watford me salvó la vida”.



Ahora, un colombiano es parte de la felicidad del gran Elton John y miles de seguidores del Watford, próximos huéspedes de la prestigiosa Premier League.