El drama que vivió el italiano Marchisio: aterrador robo en su casa

El exfutbolista italiano Claudio Marchisio vivió un momento aterrador en su propia casa, cuando estaba junto a su esposa Roberta, pues fue víctima de un robo por parte de cuatro ladrones que estaban armados.



La tranquilidad del hogar de Marchisio, ubicada en el exclusivo sector de Vinovo, fue interrumpida la noche del pasado martes cuando fueron sorprendidos por cuatro bandidos encapuchados, violentos y agresivos, que amenazaron al exjugador y su pareja.



“Tenían sus armas apuntando a nuestras cabezas. Fue duro, ya que nunca había visto dos armas reales antes. Afortunadamente, logramos mantener la cabeza despejada. Hubo cuatro hombres que irrumpieron en nuestra casa, y me preguntaban dónde guardamos la caja fuerte. Les dije que no teníamos una, pero no me creyeron. Realmente no tenemos”, narró Marchisio al ‘Corriere della Sera’.

Los ladrones tomaron todo lo que pudieron encontrar: joyas, dinero; luego se escaparon en un automóvil que estaba esperándolos a las afueras del complejo residencial.



“Tenía miedo por mí y mi esposa Roberta. Gracias a Dios que los niños (dos hijos) no estaban en casa. Habían ido a jugar al fútbol y su abuelo todavía no los había traído”, contó el exjugador de la Juventus.