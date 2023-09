Clasificación a Eurocopa y Liga acaparan agenda del fin de semana

El fútbol no para y este fin de semana habrá grandes partidos que darán de que hablar ya que habrá acción de las clasificatorias a la Eurocopa 2024, la Liga Betplay entre otros duelos.



En cuanto a los duelos en Europa destacan duelos como el España vs. Georgia, Inglaterra vs. Ucrania, Portugal vs. Eslovaquia.



Por su parte, en la liga colombiana habrá fecha de clásicos y donde se jugarán partidos como el Millonarios vs. Santa Fe, Medellín vs. Nacional, Junior vs. Unión Magdalena y América vs. Deportivo Cali

Además, habrá acción en Estados Unidos, Argentina y también habrá jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf.



Viernes 8 de septiembre



Georgia vs. España - Eliminatorias Euro



11:00 a.m.



TV: ESPN 2 / Star +



Croacia vs. Letonia – Eliminatorias Euro



1:45 p.m.



TV: ESPN 3 / Star +



Turquía vs. Armenia – Eliminatorias Euro



1:45 p.m.



TV: Star +



Eslovaquia vs. Portugal – Eliminatorias Euro



1:45 p.m.



TV: Star +



Uruguay vs. Chile – Eliminatoria Sudamericana



6:00 p.m.



TV: Caracol / RCN



Pasto vs. Jaguares - Liga Betplay



7:40 p.m.



TV: Win Sports / Win Sports +



Brasil vs. Bolivia - Eliminatoria Sudamericana



7:45 p.m.



TV: Caracol / RCN



Sábado 9 de septiembre



Azerbaiyán vs. Bélgica – Eliminatorias Euro



8:00 a.m.



TV: Star +



Ucrania vs. Inglaterra – Eliminatorias Euro



11:00 a.m.



TV: ESPN / Star +



Independiente vs. Estudiantes – Copa Argentina



1:15 p.m



TV: TyC Sports



Macedonia del Norte vs. Italia – Eliminatorias Euro



1:45 p.m.



TV: ESPN / Star +



Alemania vs. Japón - Amistoso



1:45 p.m



TV: ESPN 3 / Star +



La Equidad vs. Boyacá Chicó - Liga Betplay



4:00 p.m.



TV: Win Sports / Win Sports +



Junior vs. Unión Magdalena - Liga Betplay



6:10 p.m.



TV: Win Sports +



Inter Miami vs. Sporting Kansas - MLS



6:30 p.m.



TV: Apple TV



Medellín vs. Atlético Nacional - Liga Betplay



8:20 p.m.



TV: Win Sports +



Domingo 11 de septiembre



Finlandia vs. Dinamarca – Eliminatorias Euro



11:00 a.m.



TV: ESPN2 / Star +



Hungría vs. República Checa – Amistoso



11:00 a.m.



TV: Star +



Irlanda vs. Países Bajos – Eliminatorias Euro



1:45 p.m.



TV: ESPN / Star +



Almagro vs. Boca Juniors - Copa Argentina



3:30 p.m.



TV: TyC Sports



Deportivo Pereira vs. Once Caldas - Liga Betplay



4:00 p.m.



TV: Win Sports +



América de Cali vs. Deportivo Cali - Liga Betplay



6:10 p.m.



TV: Win Sports +



Millonarios vs. Santa Fe - Liga Betplay



8:20 p.m.



TV: Win Sports +