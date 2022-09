¿Solo fake news? Triángulo amoroso de Lautaro y compañeros, aclarado

"¿Gente, por qué inventan rumores de separación?". La pregunta parece inocente pero sí que tiene sentido para Lautaro Martínez, quien en las últimas horas se convirtió en tendencia en redes sociales por un presunto triángulo amoroso que no existiría.

Las redes se llenaron inexplicablemente de un chisme que primero vinculó a un compañero de la selección Argentina y luego otro del Inter de Milan. Sorpresivamente Martínez cerró su cuenta de Instagram, que tiene más de 5 millones de seguidores, y de la nada surgieron explicaciones sobre una presunta infidelidad de la Agustina Gandolfo, madre de la hija del deportista.



Inicialmente dijeron que se armaba un problema en el equipo de Scaloni pues la bella rubia habría sido infiel con el también jugador albiceleste Ángel Correa. Después, el supuesto amante ya no era argentino sino belga, el delantero Romelu Lukaku, compañero de Lautaro en el Inter de Milan. Todo, según los protagonistas, fue falso.



El tema fue más simple de lo que parece, según el futbolista: "Ayer por la noche me intentaron hackear y me cerraron la cuenta. Esta mañana pude recuperarla, gracias a Dios", dijo al reabrir su cuenta, la que inauguró con un contundente mensaje.



"Yo con mi mujer estamos juntos y bien. No hay nada que explicar ni aclarar. Somos felices. Dejen disfrutar nuestros momentos. No consuman pelotudeces ni noticias falsas", escribió.