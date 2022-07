De irse a los puños con Gallardo a ser el entrenador de Messi en PSG

París Saint-Germain finalmente anunció la salida de Mauricio Pochettino en medio de la decepción por los constantes fracasos en Champions League. Si bien se habló de Zinedine Zidane como el reemplazo perfecto, la decisión de la directiva terminó sorprendiendo a propios y extraños.



Christophe Galtier fue el elegido para comandar la plantilla parisina por las próximas dos temporadas. El nuevo entrenador llega tras muy buenas presentaciones en la Ligue 1 con Lille y Niza.

Galtier, de 55 años, fue defensor en su época de futbolista activo y desarrollo casi toda su carrera en el fútbol francés. Una vez retirado tuvo un extenso recorrido como asistente técnico, hasta que en 2009 asumió como estratega del Saint-Etienne.



Justamente una de sus anécdotas más recordadas se dio el 7 de abril del 2000, cuando era asistente técnico en el Olympique Marsella y rumbo a los vestidores se agarró “a puño limpio” con Marcelo Gallardo, entonces mediocampista del AS Monaco.



​Una vez acabados los primeros 45 minutos del duelo, ambos equipos se retiraron rumbo a los camerinos. En ese momento, Galtier fue a increpar al ‘Muñeco’ por una jugada puntual y se armó el lío.



El diario Olé recuperó un fragmento del libro ‘Gallardo Monumental’ en el que el ahora DT de River Plate habla del tema:



“Terminó el primer tiempo y nos fuimos metiendo en el túnel. En esa época no se acostumbraba salir todos juntos. Y ahí viene la emboscada. En la puerta del túnel había unos tipos de seguridad privada... Yo fui uno de los últimos en entrar y al meterme noté que los de seguridad habían cortado el ingreso al túnel. Adentro estaba Galtier esperándome. Me habló un poco en español, medio que me agarró del pelo, yo me hice el boludo y me lo saqué de encima. Justo veo que va a tirar una piña y le meto un codazo en el medio de la cara. Ahí me agarró uno de seguridad desde atrás, con un brazo sobre el cuello, vinieron jugadores del Marsella y me empezaron a pegar de adelante sin parar... No sé, habrán sido unos 15, 20 segundos que me dieron patadas y piñas de todos lados”.



​Como era de esperarse, Gallardo y Galtier fueron expulsados por el juez central. Claro está que la peor parte se la llevó el argentino, pues esa noche terminó recibiendo atención médica en un hospital por heridas en su rostro y cuerpo.



Al final, el cuadro monegasco y el ‘Muñeco’ radicaron una denuncia por agresión, algo que fue severamente criticado por la prensa local e incluso el gobierno francés. Así mismo, la liga terminó dándole una fecha de sanción al afectado, mientras que Galtier estuvo seis meses alejado de los terrenos.