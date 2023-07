Emotivo mensaje de María, hijastra de Fabregas: 'Lo hiciste todo'

Cesc Fàbregas anunció este sábado que cuelga las botas. El español de 36 años se retira como futbolista tras 20 años de carrera brillando en clubes como Arsenal, FC Barcelona y Chelsea, además de la Selección de España con la que ganó el Mundial de Sudráfrica 2010.



Luego de anunciar su adiós de las canchas, la joven influencer María Taktouk, quien es la hija mayor de su esposa Daniella Semaan, le dedicó unas conmovedoras palabras en Instagram. Cabe recordar que María es fruto del primer matrimonio de la modelo libanesa con el empresario Elie Taktouk.



"Lo hiciste todo y más, una verdadera leyenda. Por todas las cosas increíbles que has logrado y por todo lo que has hecho por el fútbol, es el final de este capítulo, pero es sólo el comienzo del próximo capítulo y no podemos esperar a ver todas las cosas que harás", expresó María.



"Hermosos 20 años y una hermosa historia. Gracias por todos los hermosos recuerdos y por llevarnos a todos contigo en este increíble viaje. Te quiero mucho y no podríamos estar más orgullosos, no hay mejor persona a quien admirar. NUESTRO CAMPEÓN", concluyó la joven de 23 años.



La influencer libanesa, que cuenta con más de 850 mil seguidores en Instagram, publicó unas cuantas imágenes que resumen la brillante carrera de Cesc.

Ella es la bella María Taktouk, hijastra de Fabregas