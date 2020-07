'Gallardo puede dirigir a Real Madrid, no creo que Zidane a River'

El histórico exfutbolista y entrenador, César Luis Menotti, dialogó con medios argentinos, sobre los entrenadores del momento, Marcelo Gallardo y Zinedine Zidane, creando cierto tipo de polémica al afirmar que el 'muñeco' podría perfectamente dirigir al equipo merengue, mientras que 'zizou', no podría hacer los mismo con el conjunto millonario.

"Que Gallardo pueda dirigir a Real Madrid no tengo dudas, lo que no creo es que Zidane pueda dirigir a River", precisó Menotti, y agregó: "Gallardo conoce el mundo europeo, puede dirigir donde quiera, tiene experiencia como futbolista y recorrido de selección. ¿Cómo no va a poder dirigir al Real Madrid? Que Zidane pueda dirigir River no lo sé, el fútbol argentino es muy complejo, muy difícil. Es mucho más fácil dirigir Real Madrid que Chacarita".

Menotti siguió elogiando a Gallardo, y señaló: "En esos equipos está lleno de futbolistas, en Argentina cuando aparecen los jugadores los venden. ¿Cuántos equipos armó Gallardo en River? No es que lo reinventó por malos resultados, al contrario, aún ganando no pudo mantener el equipo".



"Gallardo es un buen entrenador, ha tenido momentos muy buenos y otros no tan buenos porque el fútbol argentino es complejo, difícil, vos armás un equipo y al otro año te faltan tres jugadores importantes, hay que rearmarlo, y siempre ha salido adelante. Siempre ha tenido protagonismo de equipo grande", finalizó.