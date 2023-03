César Augusto Londoño: vainazo a Iván Mejía en el Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, programa de Caracol Radio que se escucha de lunes a viernes entre 1 y 2 de la tarde, empezó este martes una nueva etapa, ante la salida de Óscar Rentería la semana anterior.



Así, el periodista Juan Felipe Cadavid es el nuevo compañero de fórmula de César Augusto Londoño, quien es el más antiguo en el famoso programa de la radio deportiva colombiana.



Sin embargo, Londoño, antes que darle la bienvenida a su nuevo compañero, dedicó unas palabras para hablar de los inicios del Pulso y no pudo evitar enviar un pullazo a Iván Mejía Álvarez, uno de los fundadores del programa junto a Hernán Peláez Restrepo.



“Las cosas cambian y la vida sigue, Durante 15 años lo escuchábamos. Se fue Hernán Peláez, tal vez el hombre más grande de la radio deportiva en Colombia, y el programa siguió siendo exitoso. Llegó este humilde servidor: Cinco años con Iván, continuaron los éxitos. Luego llegó Óscar Rentería, cuatro años largos, y el programa siguió siendo exitoso, porque los hombres pasan y los programas buenos quedan”, dijo Londoño.



“Óscar, periodista de quilates, leal, gran ser humano, enorme profesional, dejó el Pulso arriba, y me hizo un pedido con lágrimas en los ojos, cuando dejó este programa. Me dijo ‘César, le pido un favor, que el Pulso siga siendo el primer programa deportivo en Colombia, como lo marcan todas las mediciones del Ecar’. Sin odio, sin rencores, con generosidad, y sobre todo con mucha generosidad, que le salió del corazón”, agregó.



Londoño lanzó duras pullas a Mejía posteriormente, sin mencionarlo: “Otros nunca aceptaron que sin ellos, sin los mismos protagonistas, el Pulso siguiera siendo el programa número uno de la radio deportiva de Colombia”, replicó.