César Augusto Londoño y su fuerte respuesta a líder de ‘Los del Sur’

Lo que comenzó como un calificativo a las barras bravas del fútbol colombiano, se convirtió en un enfrentamiento entre el periodista César Augusto Londoño y Felipe Muñóz, líder de ‘Los del Sur’, barra popular de Atlético Nacional.



Londoño publicó hace unos días su opinión sobre los hinchas que hacen parte de las barras bravas, a quien dijo tenerlos “identificados”, y refiriéndose a ellos como “vagos, drogadictos, con tendencia al bandidaje, andan armados y con malas intenciones. Pero los dejan ingresar a los estadios. Tienen un negocio montado con boletas, droga, licor y viajes”.



Además pidió erradicar a las barras, que tienen a “delincuentes disfrazados”.



Fue por eso que Muñoz, líder de la barra de Nacional, que está enfrentada a los dirigentes del club antioqueño, reaccionó a los calificativos del periodista, y en entrevista con el ‘youtuber’ ‘Dímelo King’, aseguró que lo que manifestó César Augusto Londoño “es una afirmación estúpida, torpe, tonta, mentirosa, calumniosa, discriminatoria… está estigmatizando y estereotipando de manera negativa algo que él cree, que tal vez pueda existir en las barras, pero no puede generalizar”.

“Es una apreciación estúpida de un periodista que es muy célebre, y no porque sea bueno en la historia periodística del país. Un ídolo como René Higuita, alguna vez le dio su merecido en un aeropuerto hace muchos años, precisamente por imprudente, por grosero, por irrespetuoso… entonces es algo que no se le puede dar atención”, manifestó el barrista, vocero de ‘Los del Sur’.