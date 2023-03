Ojo a la zaga de los Camargo: testamento enreda presidencia del Tolima

Digno de una de esas series que no se pueden parar de ver. Así es el pleito que se avecina en Deportes Tolima y que tiene todos los ingredientes de una zaga imperdible: una apreciable fortuna, un tradicional y lucrativo equipo de fútbol, dos hermanos de distante relación y que tras la muerte del padre van por todo por la presidencia del negocio gordo... ¿ha visto Succession? Véala para que tenga una idea de lo que puede pasar en Ibagué.

La historia empieza con Catherine Camargo Serrano, poco mediática hija de Gabriel, el histórico presidente y máximo accionista del Deportes Tolima. Según ella, su padre depositó en ella la mayor parte de su fortuna y le tuvo más confianza, al parecer, que a su otro hijo, César, quien actualmente es presidente del Deportes Tolima.



En charla con 'La tertulia' de RCN Radio, ella aseguró que es la heredera del 75 por ciento de las propiedades que pertenecían a su padre, y que está dispuesta a asumir las riendas del ‘Vinotinto y Oro’.



“No ha sido fácil, estamos en un proceso de negociación a ver cómo lo hacemos de la mejor manera posible y lo menos traumática. Sí es mi aspiración (la presidencia), nunca las mujeres hemos tenido la presidencia de un equipo de fútbol y es el momento de que se nos permita a las mujeres tener nuestro espacio”, dijo.



Vamos por partes. ¿Qué dice el testamento y cuándo lo firmó Gabriel Camargo? “Mi papá hizo ese testamento en octubre de 2012. Cuando salió de la notaría me llamó y me dijo: ‘necesito que me prometas que no vas a decir lo que te voy a contar. Acabo de hacer un testamento en donde te favorezco a ti, pero quiero que nadie sepa, en especial tu mamá, porque me va a echar de la casa. Quedémonos calladitos por ahora'”, dijo Catherine.



Según ella, la decisión suya y de al menos cinco testigos que habrían estado en la firma del testamento, fue callar, como lo pidió su padre, y comunicar la existencia del documento notarial solo el pasado mes de febrero, tres meses después del fallecimiento de don Gabriel.



Y van los detalles: ¿por qué si sabía del documento y permitió, según el acta del 12 de diciembre del 2022, que la junta directiva designara a César Camargo como presidente del equipo? Si sabía de ese testamento, ¿cuál es su motivación para reclamar ahora y no antes la dirección del club? No lo explicó.

​

Lo que sí dejó claro es que poco mérito le atribuye a su hermano César en la administración del club: “Mi padre siempre estuvo al frente del equipo. César vivía con él en Colombia y Alejandro, su hijo, es un gran aficionado al fútbol. Y pues César siempre estuvo pendiente, al lado de él. Igualmente, todos estábamos construyendo nuestro granito de arena, pero el gran constructor de todo y quien tomaba las decisiones del equipo era mi papá”, dijo en la citada entrevista.



Ahora, vale decir que en su contra obra un detalle del pasado que no es menor: según el abogado José Antonio Campo, en agosto de 2003 Catherine habría intentado interponer acciones judiciales contra sus padres Gabriel Camargo y Leonor Serrano por la propiedad de unos predios en el municipio de Tabio, Cundinamarca. El abogado declaró que incluso había tenido que acudir a la justicia para que ella le pagara sus honorarios. ¿A eso se refería el padre cuando le dijo que doña Leonor lo echaría de la casa si se enteraba?



Por el momento, César Camargo y los demás miembros de la familia han preferido no hacer comentarios sobre la situación. Seguramente la situación estará ahora solo en manos de abogados. No se pierda el siguiente capítulo de la zaga de los Camargo...