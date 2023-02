¡Qué confusión! Esposa de ex futbolista protesta por romance de actriz

La noticia del momento en la farándula nacional la confirmó el protagonista: Lucas Jaramillo aseguró que empezó un noviazgo con la actriz Carolina Acevedo hace un mes.

No han faltado los comentarios de felicitaciones y algún observador ha dicho que se parece a Cristina Umaña, la ex del ingeniero industrial, quien saltó a la fama tras un reality.



Lo cierto es que en medio de esa ola de buenos deseos salió una voz disonante: Catalina Aristizábal. La ex presentadora llamó duramente la atención de algunos medios de comunicación, que creyeron que e trataba del exfutbolista y hoy agente de jugadores, Lucas Jaramillo.





Aristizábal dijo que la familia se lo había tomado con humor pero aseguró que noticias que se publican así, sin verificar ni contrastar los datos, puede afectar especialmente a los hijos, que están expuestos a tanta información. Acevedo coincidió en el reclamo y en sus historias publicó una foto de su actual pareja: 'les presento a mi Lucas Jaramillo.