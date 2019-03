Cassano no se guardó nada y 'le sacó los trapos al sol' a Wanda

Antonio Cassano volvió a poner en tela de juicio a Wanda Nara en el popular programa Tiki Taka, en el que también está la mujer argentina.



Allí, el exfutbolista italiano le expresó a la esposa de Mauro Icardi sus malas gestiones con el futbolista, a quien además representa.



“Sin dar mucha vuelta, quien puso en problemas a Icardi es ella”, dijo mientras la mujer miraba atónita. “Te metes en las redes sociales, haces de entrenadora, le dices a Spalleti que Lautaro Martínez tiene que jugar con Icardi... Todo este desastre es tuyo”, le complementó Cassano.

Cassano, entre muchos otros equipos, militó en Inter y se ha declarado un seguidor del equipo y mostró su inconformismo por todo lo que ha sucedido.



“Si el Inter le sacó la cinta de capitán debe haber una razón. No creo que Marotta, Spalletti, Ausilio y Zhang (la plana mayor del club) se hayan vuelto locos... Si Mauro no vuelve a jugar de acá a junio tendrá que irse”, dijo.



Wanda no se quedó callada y también le respondió a Cassano. “Si yo fuese el problema, ¿sabes cuánto le costaría al Inter sacarme del programa? Le dije a la producción del programa que si mi presencia fuera un problema, daría un paso al costado. Pero me dijeron que no lo era. Además, sobre la formación del equipo... ¿No puedo hacer sugerencias? Al final, siempre es culpa de Icardi: si él no habla, no es bueno; si habla, es un problema... Escribió una carta. ¿Qué más debería hacer?”.



Hasta el momento Icardi sigue ausente y aunque se especula con muchas hipótesis sobre su ausencia, el delantero argentino deberá esperar para participar en los próximos juegos.