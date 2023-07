Casemiro se rindió ante Lionel Messi: ‘Ha marcado una época’

El centrocampista brasileño Carlos Henrique Casemiro se rindió al astro argentino Lionel Messi, a quien considera que "ha marcado una época en el fútbol" y "solo resta admirarlo", y explicó los motivos de su salida del Real Madrid en 2022.



"Messi ha marcado una época, no hay cómo negarlo. Siempre fue un rival, en el Barcelona y Argentina", pero "a quien le gusta el fútbol, le gusta Messi. Fue un placer jugar contra él. Es un tipo sobre el que sobran los comentarios, solo resta admirarlo", dijo Casemiro en una entrevista a la revista Placar.

El internacional con la Canarinha afirmó que no tuvo "el placer de ver jugar" al argentino Diego Armando Maradona o al brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', pero sí ha podido disfrutar de "Messi, (Cristiano) Ronaldo y Neymar". "Son los tres más grandes de mi generación. Vi a Ronaldo (Nazário), (Zinedine) Zidane, pero de mi época esos tres son los mejores. Contra Cristiano nunca jugué, gracias a Dios me dio muchos títulos y victorias" en el Real Madrid, señaló.



Casemiro también explicó en la entrevista, que será publicada integralmente el 14 de julio, las razones que le llevaron a abandonar el Real Madrid el año pasado y fichar por el Manchester United, donde se ha convertido en un ídolo de la afición local. Dijo que "no fue fácil" abandonar el club merengue, pero ponderó que "era el momento de salir" y hacerlo además por la puerta grande, después de haber ganado una nueva Liga de Campeones, y porque se veía con esa "fuerza de voluntad" para iniciar un nuevo proyecto.



"Si hubiera sido dentro de dos o tres años, creo que no hubiera salido del Real Madrid para ir a otro grande de Europa", confesó. En este sentido, expresó que pesó más "la ambición de querer jugar" en un campeonato como la Premier League y en un club de la "grandeza" del Manchester United.



"Es algo realmente excepcional y gigante. Sin duda, todas tienen sus dificultades", pero es "la Liga más difícil; la Premier League es algo surrealista", completó el volante de 31 años.



EFE