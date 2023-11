‘Valderramus’: se cumplió la predicción que hizo el ‘Pibe’ sobre Bacca

Sin Carlos Bacca tal vez no hubiera sido posible que Atlético Junior haya clasificado a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II; y sin sus goles, posiblemente el tiburón no tendría posibilidades matemáticas de ser finalista por el grupo A, aunque parezca una hazaña casi imposible de lograr.



Con el gol de este miércoles, en el empate 1-1 contra Águilas Doradas por la fecha 4 del cuadrangular A, Bacca Ahumada llegó a 12 goles en la Liga II, así que completa 14 anotaciones en el segundo semestre del 2023, sumando los 2 que marcó en la Copa BetPlay.



Y pensar que muchos dudaban de su jerarquía, más teniendo en cuenta que antes de arrancar la segunda parte del año no tenía la confianza del entonces técnico Hernán Darío Gómez, quien le había anticipado que no era la primera opción en el ataque. Bacca se quedó y se ganó su espacio para volver a ser importante.



Pero sí hubo alguien que lo respaldó a ojo cerrado; que pidió una oportunidad para Bacca y defendió al goleador, fue Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, símbolo del Junior y del fútbol colombiano.



En junio, antes de arrancar el campeonato, el mítico ‘10’ del tiburón, en diálogo con el programa ‘Espacio Reducido’, del periodista Hollman Feliciano, se aventuró a lanzar una sentencia, una predicción sobre lo que haría Bacca en Junior.



“Sabes qué, lo voy a hacer hasta público, mira bien lo que voy a decir, porque me voy a comprometer, si Carlos Bacca juega, si lo dejan jugar, mete 12 goles, y me quedo corto. Miren lo que estoy diciendo. Si Carlos Bacca juega, ojo, si juega, en Junior ahora en los seis meses estos mete 12 goles. ¡Si juega! ¡Si juega! Porque después no quiero que me digan que esto y que lo otro, porque si no juega evidentemente no va a meter goles. Pero si juega, mete 12 goles”, aseguró Valderrama.



Bacca cumplió con los 12 goles en Liga, y cada vez que anotó el Junior no perdió. Le faltan dos partidos para sumar más tantos a su cuenta; pero sobretodo, busca el milagro en los cuadrangulares.



El delantero le agradeció al ‘Pibe’ por la confianza ciega que tuvo en él a principio del semestre… Le faltó pedirle el número de la lotería.