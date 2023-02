Bacca no solo vive de goles: jugador de Junior se pondrá a estudiar

Carlos Bacca no solo quiere ser recordado como un goleador de raza; también quiere entrar en la memoria y darles ejemplo a sus hijos, y a los demás futbolistas, estudiando una carrera universitaria para ser profesional.



El goleador del Junior de Barranquilla comenzó esta semana con sus estudios en la Universidad Autónoma del Caribe. Y en redes sociales se anunció qué carrera eligió para ser profesional.



“Estoy feliz de volver a reanudar mis estudios profesionales en mi casa, la Universidad Autónoma del Caribe”, dice en su mensaje Bacca, quien se enfocará en terminar la carrera de administración de empresas.



Bacca confesó que: “a principios no quería estudiar, ni ir al colegio porque yo quería era futbol, pero mis padres me enseñaron, me inculcaron que tenía que prepararme, estar preparado ayuda a relacionarse, ayuda a salir adelante y gracias a Dios, a mi familia y a los que me ayudaron en ese momento soy la persona que soy hoy”.