Golpe y contragolpe: lo que le queda a Carlos A. Vélez en caso Borré

El periodista Carlos Antonio Vélez ha sufrido un segundo golpe, aunque por ahora no se de nocaut, en la pelea jurídica que mantiene por un señalamiento que hizo en uno de sus espacios, en el que sugirió que la familia Santos Borré, Rafael y su esposa, habrían inducido a jugadores en la Selección Colombia a posibles cambios de empresarios y representantes para sus carreras. Los afectados sintieron vulnerados sus derechos y llevaron el caso ante la justicia colombiana.

El primer fallo del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Bogotá le ordenó retractarse de esa información, lo que hizo a regañadientes, no sin antes anunciar que impugnaría la tutela inicial en su contra, lo que en efecto hizo a través de su abogado Francisco Bernate.



La mala noticia es que la Sala Penal del Tribuna Superior de Bogotá no solo ratificó ese primer fallo del juzgado capitalino sino que en sus justificaciones dejó pocas opciones de éxito para el desarrollo futuro del caso.



La decisión del Tribuna fue clara: "Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós (2022), por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. En firme ésta decisión, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión".



Esa, según Bernate, es la última carta que se jugará Vélez para defender los derechos que considera vulnerados: "solicitaremos la revisión del fallo ante la corte constitucional por considerar que obliga al periodista a revelar sus fuentes. Nos ratificamos en que los hechos son ciertos que tenemos las pruebas y que un periodista no puede ser obligado a revelar sus fuentes ni tampoco a rectificar sus opiniones", dijo ante la consulta de FUTBOLRED.



Pero ahí está el detalle: el Tribunal deja claro que hay límites definidos en la Ley para lo que es una opinión y sus alcances: "se reitera que las manifestaciones realizadas por el periodista Carlos Antonio Vélez Naranjo fueron presentadas como hechos, pero no como opiniones, por lo cual, al carecer de sustento ni haber evidencia de su contrastación, se ha incumplido con el deber de proporcionar información veraz e inequívoca, conforme a los lineamientos de la jurisprudencia constitucional citada", dice la parte motiva del fallo del Tribunal.



Y ojo al detalle: "Es cierto que uno de los principales fundamentos de la libertad de expresión se centra en el libre mercado4 o competición racional5 de las ideas. Pero, en casos como el presente, existe una asimetría frente a quien tiene la posibilidad de alcanzar un mayor amplio número de oyentes, y sin que el afectado tenga la posibilidad de lograr una clarificación o rectificación asertiva o adecuada. Tal desbalance6 implica, sin más, una mayor responsabilidad social en el emisor, en relación con su audiencia".



Para Bernate, sin embargo, el asunto no es tan blanco y negro y su defendido tiene una motivación justa para remitirse a la Corte Constitucional para pedir la revisión : "el dr Vélez no aporta las pruebas que tiene porque tiene todo el derecho a la reserva de la fuente y además porque se trata de hechos. Tanto el juzgado como el tribunal básicamente dicen, como no probó, entonces se retracta... esperamos que se reivindique la reserva de la fuente ya que una opinión no se puede rectificar".



Así las cosas, el cruce va 2-0 en favor de la familia Santos Borré, pero el partido todavía no termina. ¿Cuándo se conocerá el marcador final? La pelota está en la Corte Constitucional.