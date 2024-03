‘Se alimenta la mediocridad’: Vélez tildó de conformista a Colombia

La Selección Colombia pasa por un excelente momento bajo la dirección de Néstor Lorenzo, técnico que no pierde hace 18 encuentros y que le ha dado una gran idea de juego al combinado tricolor.



Ante este gran momento, varios dan como favorito a la Selección para levantar la Copa América a mitad de año, pero para Carlos Antonio Vélez el invicto y los amistosos no sirven de nada y donde se debe demostrar el gran momento es en la competencia oficial.



En su cuenta de X, el periodista tildó de conformista al seleccionado nacional y que estos invictos y amistosos no dejan ser mejor al equipo colombiano dado que no es una realidad que se debe tener en cuenta. De igual manera, dio dos ejemplos de que esas cuestiones no son necesarias para ganar títulos.

“Ya empezaron a ensayar disculpas… que no se quién necesito varias finales para ser Campeón.. que los invictos sirven por q subimos en el Ranking FIFA y no sé que más películas de vaqueros! Y vendrán otras… Chile cuantas finales necesitó para ganar dos Copas seguidas? Perú necesito un invicto de cuantos partidos y qué posiciones en el tal ranking para jugar la final del 2019?”, comentó de inicio.



“Ese es el problema…se alimenta la mediocridad, nos cagamos ante los retos, siempre hay un matiz para ponerle un colchón cuando se intenta ser el mejor de verdad. Nos consolamos con partiditos ganados sin puntos, invictos en amistosos y la coba que nos dan nos hace creer que somos lo que no podemos o no queremos ser. Me imagino que sí hay quienes quieren ser Campeones, quienes quieren celebrar títulos, quienes no quieren más “historicos” inflados y sí más realidad. O no?”, concluyó.