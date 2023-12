Vélez y su relación con compañeros de Win: ‘Solo Faryd y Peláez’

Carlos Antonio Vélez hace poco lanzó su libro ‘Palabras Mayores’, en el que relata un poco de su vida privada, profesional y comparte anécdotas de lo que hay vivido gracias al fútbol. De igual manera, ha aprovechado entrevistas para hablar de otros temas sin tapujos.





El reconocido analista fue interrogado por su colega César Augusto Londoño en Caracol Radio y le preguntó sobre cómo es la afinidad con sus compañeros de Win Sports y Vélez contestó contundente que es buena, pero no con todos logra tener esa cercanía para laborar.



“No con todos los exjugadores que fungen como periodistas. Aparecieron un montón. Se retiran y quieren comentar fútbol con uno" , dijo inicialmente Vélez.



Además, agregó: “En Win Sports solo trabajo con Faryd Mondragón y con Juan José Peláez, al que le tengo un profundo respeto. Con los demás, no me siento con ellos y en Win lo saben".





Finalmente, Vélez aseguró que aún no tiene fecha de retiro y aunque dejó claro que el año pasado no iba a renovar, finalmente, las directivas lo han convencido para que no se aparte de Win Sports.