Vélez se cansó del show de Álvaro Montero: le pidió seriedad

El arquero de Millonarios Álvaro Montero es sin duda una pieza clave en el embajador y luego de ser convocado para amistosos de Selección Colombia, el conjunto de Alberto Gamero tendrá que ingeniárselas para jugar sin el número uno.

Sin embargo, no todo puede ser maravillas para Montero, pues ha sido criticado por sus recientes actitudes dentro del campo de juego, especialmente en los actos protocolarios donde el arquero trata de hacer actos obscenos a sus compañeros mientras posan en las fotografías del equipo.



Eso ya se ha vuelto una costumbre en Álvaro Montero y el tema ya le cansó al reconocido periodista, Carlos Antonio Vélez, quien aseguró que sus actos son “horribles” y no es nada chistoso.



¿Chistoso el arquero de la Selección Colombia? Un minuto de seriedad no cuesta nada y aún más ante los fotógrafos y el público. Horrible, aunque que a muchos les parezca simpático y sin importancia”, dijo duramente Carlos Antonio Vélez en sus redes sociales.



Hay que recordar que Montero siempre ha protagonizado este tipo de hechos curiosos, pero en esta temporada ha tenido esos actos con Leonardo Castro, Steven Venga, Beckham David Castro y el capitán David Macalister Silva.



​El próximo reto de Álvaro Montero será concentrarse con la Selección Colombia de mayores y buscará una oportunidad para ser titular contra Irak y Alemania en amistosos de fecha FIFA. ¿Hará lo mismo si juega con la tricolor? Habrá que esperar la decisión final de Néstor Lorenzo.