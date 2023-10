Carlos A. Vélez no evitó politizar secuestro del padre de Luis Díaz

Carlos Antonio Vélez quiso enviarle un mensaje de solidaridad a Luis Díaz, por el secuestro de su padre Luis Manuel, y por el drama que vive su familia debido al escandaloso caso de inseguridad que impactó en Colombia.



Sin embargo, el periodista colombiano no pudo evitar politizar el difícil momento que vive la figura de la Selección y del Liverpool de Inglaterra; así que le ganó más su pensamiento político que el respeto a la familia Díaz.



“El fin de semana ha sido empañado por el sufrimiento de ‘Lucho’. Yo no soy amigo de Luis Díaz, pero, lo he visto crecer y no merece, ni él ni ningún ser humano, el tratamiento que le han dado los facinerosos, respaldados por una forma de gobierno”, empezó su comentario Vélez, en su espacio radial ‘Palabras Mayores’, en Antena 2 Radio.



“Muchos dijeron que no se politice, pero vamos a politizar lo que le sucedió a ‘Lucho’; porque esto en un país con fuerzas armadas y policía empoderada, sin que se les faciliten las cosas a los delincuentes, no pasa. Pero en un país como el nuestro, que va en contravía a los derechos humanos, pasa lo que sucedió”, continuó Vélez, confeso crítico del gobierno del presidente Gustavo Petro.



Así, el periodista lanzó su opinión política, y luego manifestó su apoyo al jugador: “Espero que ‘Lucho’ pueda jugar con la Selección, y desde aquí toda mi solidaridad y respeto”.



