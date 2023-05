Vélez le dio palo a arbitraje del FPC: ‘Que no metan la mano’

La Liga BetPlay 2023-I entró en su recta final y con la penúltima jornada disputada, el torneo tendrá por fin la anhelada definición de la fecha 20 que se jugará este miércoles 17 de mayo a las 7:00 p.m.

Sin embargo, una de las cosas que dejó la fecha 19 fue sin duda las polémicas decisiones arbitrales que afectaron por momentos el buen desarrollo de juego de algunos partidos, siendo Medellín y Deportivo Pasto el juego con más escándalo, donde incluso, el presidente poderoso, Daniel Ossa, denunció dicho mal arbitraje del VAR. Igualmente, en el club volcánico su jugador Diego Martínez también no calló y alegó una jugada de penalti en último minuto que le dio la victoria al local.



Ahora, con respecto a esas polémicas que se vivieron, el que no pasó desapercibido el tema fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien en su programa Palabas Mayores de Antena 2, aseguró que no quiere que los árbitros metan la mano en la fecha decisiva que se jugará este miércoles.



“Espero que el remate del campeonato sea limpio, que los árbitros no metan la mano y que en el VAR tampoco, con intención o sin ella. ¿Equivocarse? Todos nos equivocamos, pero de ahí a que se tomen decisiones de una manera apurada, teniendo en cuenta de que hay una herramienta que se debe usar bien. No tiene perdón de Dios”, dijo con contundencia Vélez.





La fecha 20 se jugará en simultaneo por tema de juego limpio y donde equipos como Boyacá Chicó, Santa Fe, DIM, Pasto, Equidad y Junior se jugarán su última carta para lograr clasificar a los cuadrangulares finales.