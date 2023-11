Carlos Antonio Vélez tiró dato: ¿Restó valor a goles de Falcao García?

Falcao García anotó dos goles para el Rayo Vallecano en la Copa del Rey, este 1 de noviembre en partido de la primera ronda, frente al Atlético de Lugones, un equipo de sexta división del fútbol español.



Los dos goles pusieron al ‘Tigre’ muy cerca del récord que tiene Víctor Aristizábal como el máximo goleador de la historia en Colombia; además, lo volvió a acercar a la Selección Colombia, pues no ha sido llamado en las cuatro primeras jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial 2026.



Sin embargo, el comentarista Carlos Antonio Vélez tiró un dato que, siendo muy real, le pareció a los seguidores en Twitter que quiso restarle valor al doblete de Radamel Falcao.



“Desde el 7 de Marzo del 2021, Falcao no marcaba un doblete, y que bueno que hoy lo haya repetido, pero hay que meterse en el contexto”, escribió Vélez en su cuenta de Twitter.



“El juego era de la Copa del Rey en una fase en la que los rivales son casi aficionados”, mencionó Carlos Antonio.



Luego, explicó la jerarquía del rival del Rayo Vallecano: “Hay 5 categorías de diferencia entre un equipo y otro. Rayo juega la Primera, mientras su rival, el Atlético de Lugones, juega en una liga de la RFEF llamada ‘Asturfútbol’, porque es de la regional de Asturias. Después de la Primera sigue la Segunda, y luego las tres categorías de la Federación, para al final llegar a una categoría amateur también organizada por la Real Federación de Fútbol en el Principado de Asturias. Aficionados puros y duros”.



“Para la estadística sirve y se acerca a la marca de Aristizábal, pero es mi obligación contarles cómo es el maní. Lo lamento… me gustaría decir, como admirador que soy de Falcao, que es otra cosa pero no puedo”, finalizó su comentario.