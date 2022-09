Vélez sobre los veteranos de la Selección: ‘Trotones y embalsamados’

Luego del triunfo de Colombia 3-2 contra México, en el segundo amistoso de la Selección con Néstor Lorenzo como entrenador, Carlos Antonio Vélez sacó pecho en su comentario, pues vio a los jugadores experimentados pasándola mal; así el periodista advirtió que lo había adelantado.



“Esto lo vengo diciendo hace tiempo, para qué vuelvo a repetir. Ya los trotones, los embalsamados, las antigüedades, no van más. El veterano que esté bien, que juegue. A no ser, que el técnico haya sido tan hábil de hacer exprofeso para que se saquen solos, y no tener un compromiso con ellos después”, comentó Vélez en ‘Planeta Fútbol’, de Win Sports.



🪐⚽ "Para qué lo voy a repetir ... los trotones, las antigüedades no van más. ¿Cómo puede ser un equipo rápido con James y Falcao? No expongas más a Radamel" @velezfutbol#PlanetaFutbol pic.twitter.com/Uahl5Sjb9c — Win Sports TV (@WinSportsTV) September 28, 2022

¿Cómo puede ser un equipo rápido con James y Falcao?



Esa fue la pregunta de Vélez, quien dijo que le da “mucha pena por Falcao”, pero pidió que “no lo expongan más, no le hagan más daño. Y al otro muchacho (James Rodríguez) pues sí, le han querido ayudar; las obras de caridad, ya se cumplió con eso”.



Y siguió calificando a más jugadores de Colombia “Fabra es impresentable físicamente; en el primer tiempo le pintaron la cara”.



“James hizo una cosa muy buena, que fue salir a abrazar a Sinisterra en su segundo gol. Así que es abrazador oficial. Cuadrado fatal”, culminó.