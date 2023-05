Vélez hace llamado a Lorenzo: no pide más a James y elogia a Arias

Fluminense le dio un verdadero paseo a River Plate en fecha 3 del grupo D de Copa Libertadores, donde el club brasileño fue contundente y lo derrotó 5-1 gracias a un buen rendimiento del delantero colombiano Jhon Arias, quien anotó doblete y dio una asistencia a Germán Cano, quien también se fue de hat-trick.

Luego de la enorme presentación de Jhon Arias con Fluminense frente a un gigante de Sudamérica, el periodista Carlos Antonio Vélez no pasó la oportunidad para elogiar al colombiano, quien de lejos lo ve como uno de los mejores en la actualidad.



En su programa Palabras Mayores, Vélez le dedicó un espacio a Jhon Arias, donde compartió las importantes estadísticas del delantero y luego una reflexión de Alexandre Guimaraes donde menciona que acá no se le dio le reconocía en Colombia como jugador.



Por ello, el crítico de la Selección Colombia hizo un llamado a Néstor Lorenzo para que lo siga teniendo en cuenta y utilice con mayor regularidad, para que vaya olvidando a James Rodríguez, mención que también replicó en sus redes sociales.



“Lo de Jhon Arias fue inmenso. Dos goles de Arias, pasegol de Arias y tuvo un registro imponente. Acá siguen unos zombis pensando en los huevos del gallo. Lorenzo, te lo digo ya, deja de joder con James, si tienes a este y a Carrascal. Ya no más", mencionó Carlos Antonio Vélez.