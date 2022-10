Vélez, elogios a Colombia y vainazos al masculino: 'Listón quedó alto’

El subcampeonato que consiguió la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Mundial de la categoría no para de ser el tema de conversación en el país, pues por primera vez un seleccionado llega hasta estas instancias definitivas de un campeonato del mundo y sigue generando varios elogios por su gran actuación.



Por ello, uno de los más críticos de la Selección Colombia, el periodista Carlos Antonio Vélez, también se refirió a este subcampeonato de las jugadoras del seleccionado femenino juvenil y dio su opinión sobre este resultado que será un poco difícil de igualar.



“Lejos del triunfalismo, quedar segundos en un Mundial, no es tarea sencilla porque llegar a una final, jugarla y competirla no es para todo el mundo porque cuántos años hemos soñado con algo parecido. No se logró ser campeones, pero llegar a esta instancia es también un logro. Le pusieron el listón bien alto a los varones y no sé si alcance el siglo para que por lo menos las igualen”, dijo contundente Carlos Antonio Vélez en un video publicado en Twitter.

Lo que hicieron ellas no es fácil… cuantas veces lo hicieron otros en todos los años de fútbol en Colombia? pic.twitter.com/EMw2YdEBEF — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 30, 2022



Hay que recordar que Colombia no se fue con las manos vacías, pues tuvo como segunda mejor jugadora del Mundial, ganando balón de plata y también siendo botín de bronce, por lo que también suma a la buena campaña del seleccionado femenino en esta competencia.