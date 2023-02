¿Por qué el Metro es mejor que El Campín? Vélez comparó los estadios

El estadio El Campín ha sorprendido en este Sudamericano Sub-20, pues la asistencia a los partidos de la Selección Colombia de Héctor Cárdenas ha sido cada vez más amplia y donde en el último juego contra Ecuador, superó los 30.000 espectadores.



Pese a la buena asistencia y el apoyo de los bogotanos al seleccionado juvenil, directivos de la Federación Colombiana de Fútbol siempre han dejado en claro que Barranquilla siempre será la sede para el equipo mayor, pues allí han logrado buenos resultados y no será cambiada.



Sin embargo, la polémica del cambio de estadio continúa y hay varios sectores que quieren ver a Bogotá como sede del seleccionado de Néstor Lorenzo en Eliminatorias, pero la realidad es distinta y el periodista Carlos Antonio Vélez acabó la discusión al dar su concepto sobre por qué el estadio Metropolitano Roberto Meléndez es y seguirá siendo el estadio para el equipo de mayores.



“El respaldo a Colombia en Sudamericano ha sido extraordinario y lo de Bogotá es maravilloso. Lástima que El Campín no tenga cómo competirle al Metropolitano. Sí, no tiene cómo y ¿Saben por qué? Porque el Metropolitano tiene 15 mil sillas más que El Campín y entonces no es negocio venir a jugar a Bogotá, es negocio jugar en el Metropolitano”, dijo Carlos Antonio Vélez en su programa radial.



Con la discusión terminada, por ahora, Bogotá tendrá dos partidos más de Colombia en Sudamericano Sub-20, contra Brasil y Venezuela, donde se espera seguir teniendo buena asistencia en partidos decisivos rumbo al Mundial.