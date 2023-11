Vélez fue directo con Lucas González y no perdonó fracaso con América

América de Cali llegó como uno de los favoritos a luchar por el título de Liga BetPlay 2023-II, luego de una importante fase de todos contra todos, sin embargo, en cuadrangulares fallaron y en tres partidos jugados tienen cero puntos y quedaron eliminados del grupo B.



La derrota contra Nacional los sepultó y ahora, el técnico Lucas González deberá replantear lo que se hizo en este 2023 para poder mejorar la plantilla de cara al próximo año.



Tras sellar la eliminación, han sido muchas críticas que ha recibido Lucas González y uno de los que no le perdonó el fracaso de no sumar ningún punto en lo que va de los cuadrangulares, fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien fue directo al decirle que debe tener más madurez y menos ‘gomelismo’.



“Triste final para el América de Cali en los cuadrangulares. Lo eliminó la segunda escuadra de Nacional. Cuatro juegos perdidos al hilo y demostrando un desequilibrio absoluto. Antes por atacar no defendía y cuando tomó precauciones se secó en ataque. Mucho humo y palabrería vana con poco trabajo de fondo. Claro que estas situaciones dejan lecciones para su DT mencionó inicialmente Vélez.



Además, el analista resaltó varios puntos que tendrá que mejorar Lucas González y destacó que primero “tiene que quitarse el balde de la cabeza y mirar lo que verdaderamente pasa. La autocrítica es vital".



Seguido, mencionó que “varias rayitas menos de “gomelismo” y más de madurez".



Como tercer ítem, resaltó que Lucas debe tener “menos poses sobreactuadas y más seriedad. Un líder real obra de otra manera".



Como cuarto punto analizó la zona defensiva, pues cree que “hay que trabajarla y el ataque no puede dejarlo al arbitrio de los jugadores porque ante un bajón no hay solución".



Y por último, mencionó que “no crea tanto en la adulación de quienes lo ponen, apenas destetado, en el lugar que ocupan los exitosos después de muchas batallas perdidas. Usted acaba de llegar. Lo logrará en el futuro, seguro, quemando las etapas que, en toda las profesiones y la vida, hay que quemar. Suerte y buena mar”.