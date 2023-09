Carlos Antonio Vélez atacó al jefe de prensa de la Federación

Carlos Antonio Vélez manifestó sus discrepancias con Carlos Lajud Catalán, jefe de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol. El reconocido periodista colombiano arremetió contra el comunicador de la FCF y contó los detalles que le disgustaron.



Las críticas de Vélez hacia Lajud empezaron con una indirecta en sus redes sociales, en las que dejó ver que hay otros miembros de la Federación que hacen mejor su trabajo que el jefe de prensa.



“Se maneja mejor el utilero de la Selección Colombia que el jefe de prensa con los comunicadores”, publicó Vélez.



Se maneja mejor el utilero de la ⁦@FCFSeleccionCol⁩ q el jefe de prensa con los comunicadores! 👏👏👏 https://t.co/PlDhaGEGpd — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 13, 2023

Este jueves, Carlos Antonio le dedicó parte de su comentario en su columna de opinión ‘Palabras Mayores’, a Lajud. “Tiene que arreglar dos cositas la Federación. Lo de su jefe de prensa, que es altanero, es grosero”, manifestó.



“Le hice un reclamo porque pone en los comunicados ‘la amarilla’. ¿Cuál amarilla? ‘No es que a él le gusta’, me contestó. ¿Cómo así? Es que él representa la institución, y si la Federación acepta ese apodo, pues sí, nos tendremos que allanar…a mí me parece asqueroso, pero listo. Pero no es lo que a él le parezca, porque representa la institucionalidad, y la Selección siempre ha sido la Selección Colombia o la Tricolor, pero en ningún caso es ‘la Sele’ o ‘la amarilla’…y el hombre se delica”, comentó Vélez en su tira de opinión en Antena 2 Radio.



Luego arremetió por el mal trato a la prensa: “En cambio nosotros, los periodistas, sí tenemos por qué delicarnos: el tratamiento que se nos dio en el partido en Barranquilla, fue -y se lo dije al presidente de la Federación; y prometió arreglarlo y espero que lo haga-, fue degradante. A los venezolanos no les dieron acreditación, les tocó comprar boleta para entrar. Y nosotros los colombianos tuvimos que ir a las dos de la tarde a las canchas anexas para acreditarnos el mismo día del partido, cuando tenemos que estar preparando nuestro trabajo”.



“Es un tratamiento que no se da en ninguna parte. Lo que tiene que entender el jefe de prensa, el señor Lajud Catalán, es que él no es el dueño de la Federación. De vainas es jefe de prensa, porque tiene acusaciones muy graves y delicadas; y la Federación no puede tener ese tipo de personas representando la institución periodística”, apuntó Carlos Antonio Vélez.