La enfermedad que padece Carlos Antonio Vélez: le tembló la voz

Carlos Antonio Vélez tiene acostumbrado a sus seguidores a madrugar todos los días, pues por más de veinte años realiza su programa radial ‘Planeta Fútbol’, desde las 6:00 a.m. y hasta las nueve de la mañana, a través de ‘Antena 2’.



Además, tiene un espacio de opinión dentro del magazine deportivo titulado ‘Palabras Mayores’, que es reconocido porque es el momento en que Vélez lanza críticas, noticias exclusivas y ahora hasta comenta su postura política.



Sin embargo, en los últimos días se ha notado que el periodista ha tenido largas ausencias en el programa, y son los otros periodistas, Guillermo Arango y Henry ‘Bocha’ Jiménez, los que han llevado la batuta en el espacio deportivo.



Eso sí, Carlos Antonio es fiel a su tira de opinión, de aproximadamente 20 minutos diarios.



Sin embargo, este miércoles Carlos Antonio Vélez arrancó su columna diciendo que estaba haciendo un esfuerzo para hablar al aire en ‘Palabras Mayores’, pues padece de una enfermedad que fue detectada hace un par de días: “Por eso no he podido participar de manera normal en el programa”, confesó.



“Lamento mucho no poder cumplir plenamente con mi obligación y mi responsabilidad, pero estoy haciendo de tripas corazón, para acompañarlos este ratico”, añadió Vélez.



¿Qué enfermedad tiene Carlos Antonio Vélez?



Los síntomas eran notorios mientras Vélez exponía sus argumentos: la voz le temblaba y sonaba diferente a la acostumbrada.



Mientras habló de política, así como de la Champions League y hasta de Santa Fe, a Carlos Antonio se le notaba la dificultad para expresarse.



“Vengo padeciendo de una laringitis desde hace un par de días”, contó Vélez en la radio; una enfermedad que afecta la voz, su principal herramienta para el programa.