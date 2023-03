Vélez advierte a agente de Lorenzo: 'no me desafíes, te puede ir mal'

La Selección Colombia ha dado buenas sensaciones tras la gira asiática, en la que empató 2-2 contra Corea del Sur y superó 2-1 a Japón, ambas selecciones mundialistas.

Muchos han reconocido los avances del equipo en su estilo de juego y han alabado la lectura de juego que hace el técnico Néstor Lorenzo y que, en esos últimos partidos, permitió levantar cabeza e incluso remontar. Sus ajustes fueron siempre acertados.

​

Uno de los que lo ha reconocido es Carlos Antonio Vélez, quien ha dicho que cree en el DT y su proceso, pero ha señalado varios lunares, especialmente a la hora de mantener el arco en cero.



Sin embargo, su crítica más firme pasó por la convocatoria misma, sobre la que había expresado sus dudas por los manejos e inclusive los nombres por los que apuesta el entrenador.



"Néstor Lorenzo escoge mal los jugadores. Es que ese es el problema cuando se tienen compromisos con los empresarios, que hay que llevar y poner a jugadores del empresario que lo maneja a él, Lucas Jaramillo o de los otros amigos y de los amigos de los amigos”, dijo hace algunos días el periodista.



El comentario, al parecer, no gustó al agente del entrenador, pero la respuesta de Vélez fue el doble de radical: "No me mandas más razones, no me desafíes, te puede ir mal", dijo recientemente en su espacio en Antena 2.

​

Lorenzo ha ido despejando dudas de muchos críticos como Vélez pero es evidente que aún se marcan las distancias. A la hora de la competencia se tendrán que disipar todas las dudas.