Cancelan gran concierto de rock en Bogotá por petición de Dimayor

Este lunes, Ocesa anunció que el evento ‘Rockin 1.000’, conocido como el concierto de rock más grande del mundo, no se podrá realizar el próximo 20 de mayo en el estadio El Campín como se tenía previsto.



Y es que los organizadores en un comunicado mencionaron que atendieron una solicitud de la Dimayor, que pedía posponer el evento para que se pudiera jugar el último juego del todos contra todos de la Liga Betplay el 17 de mayo.



Ambos eventos se cruzaban ya que el montaje del concierto duraba cinco días por lo que interfería con la realización del partido, por ende se decidió la cancelación del evento de rock que por el momento no tiene fecha definida.

"Lo anterior se debe a que el montaje de R1000 es de 5 días, por lo que no es posible la realización del evento sin interferir con el desarrollo de la Liga BetPlay”, mencionó la misiva de Ocesa.



“La posposición del evento permitirá la realización de todos los partidos de la última fecha de la Liga BetPlay, a la misma hora el 17 de mayo de 2023, lo que garantizará la transparencia de la clasificación a los Cuadrangulares semifinales”, complementaron.



Aunque Ocesa dio a entender que el evento sí se llevará a cabo, aún no hay fecha definida para el mismo y por ello aquellos que quieran pedir la devolución del dinero lo pueden hacer.



Recordemos que ‘R1000’ era un concierto en donde 1.000 artistas se presentan para tocar clásicos de las grandes bandas de rock como Queen, Nirvana, Foo Fighters y más bandas.



El show se iba a hacer en El Campín, escenario que quedó maltratado después del show de ‘Kiss’, razón por la que el IDRD y la alcaldía recibieron críticas.



Cabe señalar que no es la primera vez que cancelan este evento en este año pues en México no se pudo realizar por cuestiones de logística.