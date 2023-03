Aterrador relato de presunta víctima de abuso: acusa a campeón mundial

Mientras la Selección Argentina recibe todo tipo de homenajes tras coronarse campeón del mundo, en el país uno de sus estelares es requerido, no precisamente por una buena razón.

Gonzalo Montiel ha sido acusado formalmente de presunto abuso sexual agravado ante la Justicia argentina, según confirmó la abogada de la posible víctima.



La abogada Raquel Hermida habló en Radio 10 de los detalles de los hechos, que habrían ocurrido el Primero de enero de 2019, tras el cumpleaños del jugador y se habría tratado de un “abuso sexual con acceso carnal agravado por un grupo de personas” en la casa del jugador.



El caso fue presentado en el municipio de Matanza, donde habría ocurrido el delito, y se ha ido ampliando en los últimos meses, conociéndose aterradores detalles en audios que la abogada hizo públicos.



Según Hermida, la víctima, quien se desempeña como modelo, conoció a Montiel y tuvo “una pequeña relación, corta” con él, antes de que él le insistiera que fura a su casa a conocer a su familia y le insistió que asistiera a la fiesta. Allí habría probado dos tragos y habría “quedó absolutamente inconsciente”.



Según el relato de la abogada, “se la tiró en la puerta de la casa de Montiel” y “ella no sabe cuántas personas intervinieron en el abuso o cómo llegó a su casa”.



En audios publicados por algunos medios argentinos se escucha a la presunta víctima decir: “Me lavaron la cabeza para encubrirlo a este hijo de mil put…. Estuve meses tratando de convencerme que él no había sido y no puedo sacarme de la cabeza su cara, violador de mierda, no sé si fue él o fueron 20 los que me violaron. Estuvieron semanas y meses amenazándome, con autos en la puerta de mi casa”.



Dice la mujer en su angustiosa descripción que fue amenazada de muerte si acudía a la justicia: “Todo su entorno, todos que viven de su plata, querían convencerme para que no hable porque su familia no quería que se le cague la carrera. Por eso me tuve que callar tantos años, porque no quería aparecer con un tiro en la cabeza. Y mientras tanto yo seguía en vida con una marca de que violaron y no sé cuántas personas".



Los hechos son motivo de investigación y mientras el jugador sigue en España, donde se desempeña como futbolista del Sevilla.