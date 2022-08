¡Otra camisa de Diego Maradona genera gran revuelo! Un nuevo plan

“La camiseta que usó Maradona en la final del 86 vuelve a manos argentinas”, comentó el Diario Olé. Los argentinos se alegran por todo lo que hizo el Diego en su época como futbolista, y en la actualidad, después de su muerte, sigue dando de qué hablar. Su memoria estará impregnada en la cabeza y en los recuerdos de los amantes del fútbol, y quienes lo admiraron en carne propia podrán confirmar que el tener una prenda del argentino era hacerse con una insignia.

Primero, fue la camisa legendaria de Diego Armando Maradona en los cuartos de final ante Inglaterra que recientemente fue puesta en subasta. Sin embargo, la familia de Maradona comentó que esa no era la verdadera prenda. Ahora, una camiseta que utilizó en aquel Mundial y en esa conquista del título mundialista genera gran revuelo.



Diego Maradona después de su muerte ha tenido mucho reconocimiento reviviendo el Mundial de 1986 que se quedó en manos de Argentina. En la final ante Alemania, no hubo tiempo para las lágrimas en referentes teutones, como el legendario Lothar Matthäus que cambió camiseta con el gaucho. La de los cuartos de final, subastada, y esta no la habían podido encontrar. Ahora, un coleccionista argentino, Marcelo Ordás la recuperó y la exhibirá en el Museo Legends de Madrid.



El jueves 25 de agosto, la sede de la Embajada Argentina en Madrid será el lugar en donde se reunirán Ricardo Alfonsín, embajador y el legendario Lothar Matthäus. Claudio Tapia, presidente de la AFA también estará presente como invitado especial. Sin embargo, la camisa no será la única en exhibirse. El evento contará con las pelotas utilizadas en el primer Mundial en 1930, entre otros como una casaca de Pelé de la Libertadores de 1964.



La camiseta de Diego Armando Maradona volvió a manos argentinas, pero Marcelo Ordás la exhibirá en la capital de España. Ordás es un reconocido coleccionista, pues cuenta con más de 5,000 camisetas, medallas y trofeos.