Camila Cabello en Champions: Así fue el gran espectáculo de apertura

A las 2:25, tras el retraso vivido en la final de la Uefa Champions League por conducta descontrolada de la afición del Liverpool en el ingreso al Stade de France de Saint-Denis, Camila Cabello tuvo su turno previo al inicio del juego. Acaparó las miradas de los amantes del fútbol con un gran espectáculo saliendo de la entrada por donde salen los jugadores, y robándose al Stade de France con su voz, y su manera de bailar.

Saludó al estadio con un 'Hola' y un 'Hello' enorme en el gramado para darle la bienvenida al espectáculo deportivo.



Cuatro temas cantó Camila Cabello previo al enfrentamiento final de la Uefa Champions League, iniciando con 'Havana', posteriormente, 'Señorita', 'Bam Bam', y 'Don't go Yet'.