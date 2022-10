De no creer: a pocos días del Mundial, Camerún no tiene camiseta

Con 30 días exactos para que se dé inicio al Mundial de Qatar 2022, las 32 selecciones participantes ya van preparando sus últimos detalles para la gran cita orbital y ya muchos de los patrocinadores han presentado sus indumentarias para participar en la fiesta internacional, quedando solamente las listas oficiales de convocados. Sin embargo, no todos están preparados y sólo hace falta por uniforme, la legendaria Camerún.



De momento, Camerún se ha convertido en la única selección participante en Qatar 2022 que no tiene camiseta para jugar el Mundial, pues cambiaron de marca promovedora y aún no deciden el diseño para el seleccionado africano.



A través de un comunicado la Federación Camenuresa de Fútbol dio a conocer que terminaron la relación con su patrocinador y no han logrado acordar plazos de entrega con el nuevo promovedor. “se ha decidido poner fin a la colaboración con el fabricante de uniformes Le Coq Sportif”.



A pesar de la determinación, la marca Coq Sportif expresó su sorpresa por la terminación del contrato y mencionaron que ya había sido validado por FIFA para participar en Qatar 2022.



Sin embargo, la Federación Camerunesa de Fútbol confirmó el nuevo patrocinador será One All Sports al firmar un acuerdo multimillonario entre las partes por tres años y para el Mundial de Qatar estrenarán la camiseta, pero aún no hay tiempos de fecha para la entrega de la indumentaria a un mes de iniciar la cita orbital.



Hay que recordar que Camerún está en el grupo G junto a Brasil, Serbia y Suiza, pero su debut oficial lo harán frente a los suizos el 23 de noviembre.