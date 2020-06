'Murió en mis brazos': en medio del dolor Cafú recordó a su hijo

Para muchos, Cafú es considerado como uno de los mejores laterales derechos de la historia. El campeón del mundo con Brasil en 1994 y 2002, y referente de clubes como AC Milan y Roma, cumplió 50 años el pasado 7 de junio, y a través de una emotiva carta, habló por primera vez sobre la muerte de su hijo Danilo, quien falleció por un infarto en septiembre de 2019 a los 30 años.

"Hay días en esta vida que no olvidamos. El 4 de septiembre de 2019, Dios se llevó a mi hijo, que tenía solo 30 años. Hay cosas que no tienen razón de ser. Mi hijo murió en mis brazos. Traté de salvarle, pero se fue. Cuando no puedes ni salvar a tu propio hijo de sientes muy débil. Fue y es un sentimiento terrible", escribió el excapitan de Brasil.



"El dolor de perder a un ser querido está siempre presente. Sin embargo, debemos tratar de recordar algo positivo. Cuando pienso en Danilo, recuerdo que lo que más disfrutó fue hacerles bromas a las personas. Entonces, cuando siento el dolor de perderlo, trato de recordar estas cosas buenas y sonreír. Así es como terminamos manejando su pérdida de una manera más positiva", señaló el exjugador de Sao Pablo.



Danilo, hijo de Cafú, perdió la vida el pasado 4 de septiembre de 2019 luego de sufrir un infarto mientras jugaba un partido de fútbol en Barueri. En medio de la difícil situación, el astro brasileño finalizó la carta enviando un mensaje de esperanza a las personas que atraviesan situaciones similares: "Estamos viviendo situaciones oscuras en este momento, pero, como dice la gente, siempre es más oscuro justo antes del amanecer".