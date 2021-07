Se ríen del narrador y callan por Martínez: curiosos en El Chiringuito

La tanda de penaltis entre Argentina y Colombia, en la semifinal de la Copa América 2021, ha dado para todo.

Inclusive para las burlas de los periodistas del popular programa español 'El Chiringuito de Jugones', en el que se dedicaron a reírse del narrador Javier Fernández y de su molestia por la actitud del arquero argentino, Emiliano Martínez.



Los integrantes del panel no dejaban de sonreír en cada comentario: “Tápalo, David. ¡Por encima! Bien, de Paul. ¡Te lo comiste, de Paul!”, dijo, cuando la falla compensó el penal que atajó Emiliano Martínez a Davinson Sánchez, defensa colombiano.



Después, en el cobro de Yerry Mina que atajó Martínez después de sucesivos insultos que, para algunos expertos en arbitraje merecían expulsión, el narrador dijo: “¡Lo atajó Martínez! Se dejó sacar de ese cobro, Yerry Mina. No tenía por qué decir absolutamente nada. Calmado, se devuelve... Qué boquilla la de Martínez”.



Y en el turno siguiente, Fernández comentó: “Mételo, Miguel [Ángel Borja], para que le calles la boca a este baboso y... ¡Qué golazo! No lo atajabas nunca, Martínez”. Y las caras de asombro no se hicieron esperar.

En España reaccionaron a la narración del 'cantante del gol', Javier Fernández, durante la tanda de penales de Colombia Vs Argentina por la Copa América. pic.twitter.com/ALl2WxGx9O — Ana (@PuraCensura) July 8, 2021

“Los calificativos del compañero...”, comentó una panelista, para lo que Pedrerol completó: “No muy afortunados”. Mientras, otro panelista defendió a Fernández: “No se ha podido resistir. ‘Si no le dice nada Yerry Mina, se lo digo yo".



Por lo que se pudo ver, la actitud del arquero les pareció normal. O al menos no mereció ni los comentarios ni las burlas que sí le dedicaron al narrador.