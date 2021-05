Jens Lehmann, acusado de racismo en Alemania: club lo despidió

El exportero internacional alemán Jens Lehmann ha perdido su cargo en el Hertha Berlín, como miembro del Consejo de Administración, debido a un mensaje de tinte racista sobre el exjugador Dennis Aogo, comentarista del canal de pago Sky.

"¿Es Dennis su negro para cumplir la cuota?", escribió Lehmann en un mensaje de Whatsapp que terminó llegando a Aogo.



"¿Esto es en serio Jens Lehmann? El mensaje seguro no era para mí", reaccionó Aogo al mensaje que publicó en sus redes sociales lo que hizo que Lehmann fuese blanco de críticas.



Lehmann reaccionó hoy a través de Twitter y dijo que su mensaje había creado una impresión por la que se había disculpado con Aogo.



"Como exinternacional tiene muchos conocimientos, se presenta muy bien y le da a Sky cuota", trató de explicar Lehmann.



Lehmann formaba parte del Consejo de Vigilancia del Hertha como representante del grupo inversor Lars Windhorst.



Un portavoz de Windhorsr anunció después que el contrato de Lehmann como asesor con la empresa Tennor Windhorst había sido rescindido y con ello también se le retiraba del Consejo de Vigilancia del Hertha.



El presidente del Hertha, Werner Gegenbauer, había dicho antes que no había lugar en el club berlinés para personas que pregonasen el racismo y celebró posteriormente la decisión de Tennor Windhorst.



"Eso tipo de posturas no corresponden a los valores que defiende el Hertha. El Hertha se distancia de toda forma de racismo. Por eso celebramos la decisión del consorcio Tennor", dijo Geggenbauer.



Windhorst ha invertido a través de su empresa más de 300 millones de euros en el Hertha y su idea es que el club, que actualmente lucha contra el descenso, se convierta en un habitual de la Liga de Campeones.



Lehmann jugó en el Schalke, el Milan, el Borussia Dortmund, el Arsenal y el Stuttgart. Con el Schalke ganó la Copa de la UEFA en 1997, con el Dortmund fue campeón alemán en 2002 y con el Arsenal campeón inglés en 2004. Además fue el portero titular de Alemania en el Mundial 2006, relegando a la suplencia a Oliver Kahn, y en la Eurocopa 2008.



Aogo, hijo de padre nigeriano y madre alemana, visitó la camiseta nacional en doce ocasiones y fue el encargado de comentar la vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el PSG en Sky.



Lehmann ya había sido blanco de críticas por minimizar en declaraciones públicas el peligro que representa el coronavirus.

In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe. Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote. — Jens Lehmann (@jenslehmann) May 5, 2021