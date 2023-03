Alerta en el fútbol argentino: jugador se encuentra desaparecido

Alerta en el fútbol argentino, ante la presunta desaparición del futbolista Brian Fernández, perteneciente a Colón de Santa Fe. El delantero que ha pasado por Defensa y Justicia, Racing, Necaxa, Portland Timbers, entre otros, regresó a su país, buscando una nueva opción para tomar su nivel.

Bajo el mando de Pipo Gorosito, se destacó en los primeros duelos, sin embargo, empezó a faltar a varios entrenamientos, por lo que fue apartado del plantel profesional y desafectado del mismo, quedando sin equipo.



Desde ese momento, las cosas no fueron las mejores, pues se reportó que el jugador no dejó rastro ni su paradero. De acuerdo a información del diario Olé, su auto fue encontrado en el barrio Alto de Noguera, totalmente desmantelado.



En su momento, Gorosito se refirió a la situación del futbolista “Yo no soy psicólogo, le tengo que dar prioridad al grupo para mí son todos iguales. Ya le pasó muchas veces. Hablé con él. Le hablé como si fuera mi hijo, un pibe de barrio, un pariente mío, pero es tema de él. Tiene que hablar con un psiquiatra o un psicólogo”.