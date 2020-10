Lo que se sabe sobre la boda del hijo mayor de Beckham con millonaria

Falta un año, la menos, pero los preparativos de la boda de Brooklyn Beckham, hijo mayor de David y Victoria, y la millonaria actriz NIcola Peltz, avanzan sin descanso.

La prensa británica está atenta a cada detalle y el diario The Sun ha revelado la última decisión del novio: "Brooklyn Beckham tendrá a sus hermanos como padrinos de boda cuando se case el próximo año. Su madre Victoria diseñará el vestido de su novia, mientras que su hermana Harper, de nueve años, será la dama de honor principal".



El primogénito del dueño del Inter Miami, quien a propósito solo tiene 21 años de edad, tendrá dos bodas con la actriz estadounidense, de 25 años, una a cada lado del Atlántico.



Nicola Peltz es heredera de una fortuna de 1,5 billones de dólares, que supera los 450 millones del futbolista y su mediática pareja, Victoria. El padre de la novia pagará bodas en Londres y Florida y el del novio regalará el primer apartamento. ¡Todos felices!



"Se espera que su ex capitán de Inglaterra, David, de 45 años, actúe como maestro de ceremonias", aseguró la fuente.



Las fechas, sin embargo, no se han fijado debido a la incertidumbre por la pandemia, pero el novio no tiene dudas sobre la elección de Romeo, de 18 años, y Cruz, de 15, a quienes considera sus mejores amigos.



"La seguridad en los eventos de verano repletos de estrellas será estricta, con equipos privados armados fuera del servicio de EE. UU.", añadió The Sun.



El vestido de la novia es otro detalle que también está decidido: Nicola le pidió a Victoria, de 46 años, que diseñara un vestido largo, 18 meses después de que Studio VB introdujera una línea nupcial, y han estado dibujando diseños en secreto. Una fuente dijo: “Victoria estaba absolutamente encantada y, por supuesto, increíblemente honrada".