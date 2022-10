Toman primeras medidas tras violentos disturbios en fútbol argentino

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires separó del cargo este viernes al jefe del operativo policial destinado al partido de liga de la noche del jueves entre Gimnasia de La Plata y Boca Juniors, que fue suspendido a los 9 minutos por graves incidentes en los que, al menos, una persona murió y otras ocho sufrieron heridas.



A raíz de los violentos hechos directivos del fútbol también responsabilizaron al ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni. En un comunicado oficial, el Gobierno provincial también informó que se ordenó que se pongan todos los elementos a disposición del fiscal que está interviniendo, en tanto portavoces indicaron a EFE que los “policías identificados en los videos fueron corridos a la espera del análisis de la situación”.

El encuentro entre Gimnasia de La Plata y Boca Juniors en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, fue suspendido en el minuto 9 por los graves disturbios iniciados fuera del estadio por aficionados que no pudieron entrar, y que motivaron la intervención de la policía de la provincia de Buenos Aires con balas de goma y gases lacrimógenos.



Un hombre de 57 años falleció producto de una muerte súbita y paro cardiorrespiratorio no traumático e ingresó al hospital sin vida, informó el Gobierno provincial, muchas personas se descompensaron y otras recibieron impactos de balas de goma y heridas por lo que tuvieron que ser hospitalizadas.



“Es inadmisible” que “miles de platenses hayan tenido que vivir lo que vivieron y más aún, que se produjera el lamentable hecho de que César Regueiro perdiera la vida en el marco del encuentro”, dice el comunicado oficial este viernes, que informó que ya han sido dadas de alta siete de las ocho personas que sufrieron heridas y fueron asistidas por el sistema de salud provincial.



“Es evidente que el operativo realizado no fue capaz de brindar seguridad a quienes asistieron”, reconoce el Gobierno provincial, que indica que la Justicia investiga una posible “sobreventa de entradas”.



Representantes del oficialismo y de la oposición han apuntado desde anoche a la responsabilidad del ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, por el operativo policial. Sin embargo, Berni declaró este viernes que no es responsable por lo ocurrido, sino el jefe y el supervisor del operativo de seguridad, tras reconocer que la "policía resolvió la situación de la peor manera", y denunció que "la organización sobrevendió, regaló" entradas "que superaban ampliamente la capacidad del estadio", en diálogo con el canal TN.



Diputados provinciales de la oposición pidieron este viernes la "interpelación" de Berni en la legislatura provincial por la "grave represión" en La Plata, al considerar que debe "hacerse cargo del pésimo y nefasto accionar de la fuerza que él mismo encabeza".



EFE