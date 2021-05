Objetivo en unos 15 años: la estrella que se declaró hincha de Boca

La fiebre Boca Juniors se toma el mundo futbolístico. En esta oportunidad, una joven estrella declaró su amor hacia el cuadro xeneize y además fue revelada la historia sobre cómo empezó dicho gusto.



Como era de esperarse, un argentino ex-Boca fue quien sembró la semillita en el astro.

A través de redes sociales, Erling Haaland reveló su afición por el equipo que actualmente dirige Miguel Ángel Russo. Posteó en Instagram una foto posando con la casaca alternativa del club. “Viernes soleado con mi pequeño amigo”, fue su mensaje.



Como era de esperarse, la publicación se llenó de likes y todo tipo de comentarios, pero uno en especial destacó por encima del resto. Su excompañero Leonardo Balerdi le puso “Hermano” y unos corazones.

¿Qué tiene que ver el chico que ahora juega en Marsella? Absolutamente todo.



A través de un video enviado al periodista Julio Pavoni, el defensor de 22 años se mostró como el gran responsable de la afición xeneize de Halaand y contó todo al detalle.



“Quiero contarles una historia con Haaland, cuando yo estaba en el Borussia. Desde el primer día, él me preguntaba cuál era el mejor equipo, el que tenía más historia y lo volví loco con Boca. Le mostraba videos de la hinchada y fotos del estadio, todo lo relacionado a Boca. Le contaba lo que se sentía jugar en la Bombonera, que era algo único, y le mostraba los videos de cuando el estadio estaba explotado y la hinchada se caía abajo”, reveló.



Y continuó: “Creo que se fue haciendo un poquito fan de boca y hasta el día de hoy seguimos en contacto y cada vez que ve un video de Boca me lo manda y yo cuando veo un video de la hinchada se lo mando. Y me responde con corazones y me jode, pregunta cuándo vamos. Ojalá algún día le toque vivir eso, voy a hacer lo imposible para que pueda vivir eso”.