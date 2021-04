Colombianos de Boca bautizan a promesa del plantel con curioso apodo

A sus 18 años, Cristian Medina es uno de los jugadores que mejor proyección para el futuro tiene en el plantel de Boca Juniors. El volante argentino, quien participó con un gol en la reciente victoria del xeneize por 3-1 sobre Atlético Tucumán, es considerado como una de las grandes promesas del equipo, por lo que las expectativas sobre sobre su desarrollo como profesional son bastantes altas.

Medina, quien estará con el azul y oro en La Paz para enfrentar a The Strongest en el primer juego de la Copa Libertadores, habló con ESPN y contó una de las intimidades del plantel, en la que reveló, entre risas, el apodo que le pusieron sus compañeros por su gran parecido físico con un futbolista de clase mundial.



"El grupo me puso así. Me fueron buscando así como personajes y me pusieron 'Marquinhos'. Los colombianos que son más de joder. Y me quedó 'Marquinhos'", dijo el mediocampista.



Sebastián Villa, Frank Fabra, Edwin Cardona y Jorman Campuzano son los cafeteros que hacen parte del xeneize, se sabe que ellos, además de aportar dentro de la cancha con su talento, también influyen en el estadio anímico del equipo.