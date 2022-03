Benzema saldrá a defenderse para evitar condena: apelación tiene fecha

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, será juzgado el próximo 30 de junio en apelación tras haber sido condenado en primera instancia a un año de cárcel exento de cumplimiento por complicidad en el chantaje que amigos suyos hicieron a su excompañero de la selección, Mathieu Valbuena.



El nuevo proceso, que como el anterior tendrá lugar en Versalles, a las afueras de París, está previsto para dos días, indicaron fuentes judiciales.

Los abogados del jugador no confirmaron por ahora si Benzema acudirá esta vez a defenderse, después de que en primera instancia no lo hiciera alegando motivos profesionales, una actitud muy criticada por el tribunal.



Entonces, tuvo lugar en plena temporada, pocos días después de un duelo de Liga de Campeones y antes de un "clásico" contra el Barcelona.



En las nuevas fechas la temporada con el Madrid ya habrá terminado y Benzema no tendrá tampoco compromisos con su selección, ya que el Mundial tendrá lugar meses más tarde en Catar.



Al término del juicio en primera instancia, sus abogados aseguraron que el jugador haría todo lo posible por defenderse en apelación.



El delantero del Madrid, que este fin de semana se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol francés, fue condenado a un año de cárcel exento de cumplimiento y 75.000 euros de multa por haber incitado en 2015 a Valbuena a pagar a los chantajistas que habían obtenido un vídeo de contenido sexual del entonces futbolista del Lyon.



Un extremo que siempre ha negado el jugador madridista, de 34 años, que asegura que actuó de buena voluntad. Lo hizo después de que un amigo de infancia, Karim Zenati, se lo solicitara a petición de los chantajistas, que recibieron penas más duras en primera instancia.



Pero el tribunal puso de manifiesto que el delantero no mostró ninguna compasión por Valbuena, como desvelaron las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía con Zenati, que echaron por tierra su versión.



EFE